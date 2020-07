Chinese industrie laat opnieuw herstel zien IB

16 juli 2020

06u32

Bron: ANP 0 Het herstel van de Chinese industrie na de zware klap van de coronacrisis lijkt door te zetten. Dat blijkt uit nieuw gepubliceerde cijfers over de economie van China, de tweede grootste ter wereld.

De Chinese industriële productie steeg in juni met 4,8 procent ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. Het is voor de derde maand op rij dat zich herstel voordoet. In april en mei bedroeg de groei respectievelijk 3,9 en 4,4 procent vergeleken met een jaar eerder.

In maart kromp de productie nog met 1,1 procent, maar nu de virusuitbraak in China onder controle lijkt te zijn en meer bedrijven de productie kunnen hervatten doordat de lockdownmaatregelen zijn teruggedraaid, lijkt de industrie verder op te krabbelen.

Daar staat tegenover dat de detailhandelsverkopen in China vorige maand met 1,8 procent afnamen op jaarbasis, waar er juist 0,3 procent groei werd verwacht. Chinese consumenten blijven terughoudend met uitgaven in onder meer winkels en horeca, ondanks dat de corona-beperkingen zijn opgeheven.