Chinese grenspolitie installeert stiekem ‘snuffelsoftware’ op telefoons toeristen Redactie/IB

03 juli 2019

05u02

Bron: The Guardian 2 De Chinese grenspolitie installeert stiekem surveillance-apps op de telefoons van de toeristen en downloadt zo privé-informatie van mensen die via Kirgizstan het land binnenkomen. Dat schrijft The Guardian, dat de zaak samen met enkele internationale mediapartners aan het licht bracht.

De afgelegen Xinjiang regio, waar zo'n 13 miljoen islamitische Oeigoeren en Turkse minderheden wonen, wordt door de Chinese overheid steeds grondiger gecontroleerd: zo zijn de afgelopen jaren camera’s op straat en in moskeeën geïnstalleerd die gezichten kunnen herkennen en inwoners zouden gedwongen worden om software te installeren die hun telefoon doorzoekt.

Ook bezoekers aan de regio krijgen met de controledwang van de Chinese overheid te maken: wie zich bij de meest westelijke landsgrens aanmeldt bij de afgelegen grenspost Irkeshtam, wordt opgedragen om behalve identiteitspapieren ook hun telefoon over te dragen mét pincode. De telefoons worden mee naar een aparte ruimte genomen, waar er een app op gezet wordt, die in het geheim e-mails, berichten en contacten kopieert samen met informatie over de telefoon zelf.

De surveillance-app wordt in de meeste gevallen verwijderd voordat bezoekers hun telefoon weer terug krijgen. Wie de informatie precies bekijkt en hoe lang deze wordt bewaard, is niet bekend. Toeristen die met de praktijk geconfronteerd zijn, laten in de krant weten dat ze van tevoren niet gewaarschuwd werden dat dit aan de grens zou gebeuren.

Lijst ‘problematische onderwerpen’

Uit een analyse door deskundigen op het gebied van cybersecurity blijkt dat de app, die is ontworpen door een Chinees bedrijf, de gegevens op de telefoons vergelijkt met een lijst onderwerpen en termen die door de Chinese overheid als problematisch wordt gezien. Hieronder vallen onder meer termen die te maken hebben met islamitisch extremisme, het gebruik van zware wapens, de Dalai Lama, en de Ramadan.

Volgens de Chinese overheid bezoeken jaarlijks zo’n 100 miljoen mensen Xinjiang. Daaronder vallen toeristen uit binnen- en buitenland.

Aan het onderzoek werkten behalve The Guardian, ook de New York Times, de Süddeutsche Zeiting, NDR en Motherboard, dat deel uitmaakt van Vice, mee.