Chinese firma verplicht personeel om urine te drinken en kakkerlakken te eten kv

07 november 2018

22u00

Bron: South China Morning Post, abc.net.au 4 Drie managers van een Chinees bouwbedrijf zijn opgepakt en in de cel gegooid nadat een medewerker op sociale media zijn beklag had gedaan over de extreme straffen die ze oplegden aan het personeel.

De managers van het bedrijf in Zunyi in de provincie Guizhou zouden medewerkers gedwongen hebben om urine te drinken, insecten te eten en hen slagen met de riem hebben gegeven omdat ze hun verkoopdoelen niet hadden gehaald. Dat berichten lokale media.

Vorige week klaagde een medewerker op het sociale netwerk Weibo over de mensonterende praktijken die zich afspeelden bij zijn werkgever. Daarbij plaatste hij een video waarbij een man in het midden van de kamer staat en slagen krijgt met de riem. Anderen staan erbij en aanschouwen het gebeuren. Op de beelden is ook te zien hoe mensen bekers met een gele vloeistof drinken, terwijl ze hun neus dichtknijpen.

Het bericht werd later verwijderd, maar de Chinese nieuwswebsite Zunyi Yaowen publiceerde later screenshots van sms’jes waarin de managers het personeel zouden bedreigen met uiteenlopende straffen. “Als het verkoopdoel tegen het einde van de maand niet gehaald wordt, zal de teamleider drie kakkerlakken moeten eten per gefaalde verkoop”, zo stond er in een bericht.

Andere potentiële straffen waren bijvoorbeeld het drinken van azijn of toiletwater, de verkoop van condooms en maandverband op straat en het scheren van hun hoofd, blijkt uit andere berichten.

In een verklaring bevestigde de politie dat het bedrijf “vernederende lijfstraffen” hanteerde. Twee managers kregen tien dagen cel, een andere vijf, zo deelt de politie van Zunyi mee in een verklaring op Weibo.

Op het sociale media vragen velen zich af waarom de personeelsleden niet gewoon opgestapt zijn. Eén medewerker vertelde aan het Chinese videoplatform PearVideo dat het bedrijf hen twee maanden loon verschuldigd is. Bovendien hadden de werkgevers ermee gedreigd om te snoeien in hun ontslagvergoeding als ze zouden vertrekken.