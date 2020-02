Chinese filmregisseur bezwijkt aan coronavirus, net zoals zijn zus en ouders: “Vaarwel aan degenen die van me hielden” KVE

19 februari 2020

16u06

Bron: The Guardian, Variety 6 Het coronavirus heeft het leven gekost aan een Chinese filmregisseur en quasi zijn hele familie. Chang Kai (55) bezweek in een ziekenhuis van Wuhan aan de ziekte, net zoals zijn zus en ouders. Zijn echtgenote is kritiek.

Chang Kai stierf op 14 februari, zo maakte een dochteronderneming van de ‘Hubei Film Studio’ bekend. De man werkte er als filmregisseur en was eveneens verantwoordelijk voor de externe communicatie.

Enkele uren na zijn dood, kwam ook zijn zus te overlijden. Hun ouders waren de afgelopen twee weken al gestorven, nadat de familieleden dagenlang samen in quarantaine hadden doorgebracht in de ouderlijke woning in Wuhan, het epicentrum van de corona-uitbraak. De vrouw van Chang vecht nog tegen de ziekte op een intensivecareafdeling en verkeert in kritieke toestand.

De vader van de filmregisseur werd eind januari als eerste ziek. Hij ging met de man naar meerdere ziekenhuizen, maar kon nergens een vrij bed vinden. Dus verpleegde Chang zijn vader thuis. Op 28 januari stierf de bejaarde vader, maar ook de andere familieleden waren ondertussen besmet. De moeder van Chang overleed een paar dagen later, en daarna werd ook de filmregisseur zelf ernstig ziek. Toen de ziekte zich nog in een vroeg stadium bevond, hadden Chang en zijn echtgenote geen toegang tot medische zorg.

De lokale autoriteiten hadden dan wel op zes dagen tijd een gloednieuw ziekenhuis gebouwd, toch kon niet iedereen behandeld worden.

Chang kwam tot het besef dat ook hij zou sterven en stuurde vanop zijn ziekbed nog een laatste bericht naar zijn vrienden en zijn zoon die momenteel in Londen studeert. “Vaarwel aan degenen die ik liefheb en aan degenen die van me hielden”, klonk het hartverscheurend.

De ‘Hubei Film Studio’ prees het werk van Chang Kai en verklaarde dat hij al die tijd een zeer gerespecteerde collega was . “Zijn dood is een onnoemelijk groot verlies.”

Het coronavirus heeft volgens de laatste gegevens meer dan 73.000 mensen besmet en aan 1.875 mensen het leven gekost.

