Chinese en Indiase militairen weer slaags in Himalaya

31 augustus 2020

11u34

Bron: Belga 0 Chinese en Indiase militairen zijn in Kashmir in de Himalaya opnieuw slaags geraakt langs de omstreden grens. Het Indiase ministerie van Defensie meldde dat in het afgelopen weekend China "provocerende militaire verplaatsingen heeft uitgevoerd". China heeft dat weersproken en stelt niets verkeerd te hebben gedaan.

Volgens China hebben de militairen nergens de 'lijn van feitelijke controle', een bestandslijn die Kashmir voorlopig als grens wordt gezien, overschreden. Peking is in contact over de kwestie aldus de Chinese autoriteiten.

India en China vierden eerder dit jaar de 70ste verjaardag van de diplomatieke relaties. Maar net nu lopen de spanningen tussen beide landen weer op nadat zowel China als India duizenden soldaten naar de betwiste grens in de Himalaya stuurden. Aanleiding was de aanleg van een weg naar een nieuw militair vliegveld op het Indiase deel van het grondgebied, wat China als een bedreiging zag.

Begin mei kwam het na herhaaldelijke grensoverschrijdingen door Chinese militairen tot schermutselingen in de buurt van het Pangongmeer, waarbij tientallen gewonden vielen.

Het betwiste gebied in de regio Ladakh ligt pal tussen India, China en Pakistan. Sinds 1949 is het verdeeld tussen India en Pakistan, maar beide landen eisen het gebied in zijn geheel op. In 1962 vochten China en India een grensoorlog uit over de 3.500 kilometer lange grens. In 2017 kwam het nog tot gevechten op het Doklamplateau in de oostelijke Himalaya, die meer dan zeventig dagen duurden.

