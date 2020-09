Chinese drugdealer in Indonesische dodencel ontsnapt via riool kv

21 september 2020

17u34

Bron: Reuters 4 Een Chinese man die in Indonesië ter dood veroordeeld was wegens drugssmokkel, is erin geslaagd om uit de gevangenis te ontsnappen via het rioolnetwerk. Dat deelt de politie vandaag mee.

De 37-jarige Cai Changpan, zat tot voor kort in een gevangenis in Tangerang, een voorstad van Jakarta, waar hij was ter dood veroordeeld voor het smokkelen van metamfetamine. Om aan dat vonnis te ontkomen, groef hij vanuit zijn cel een tunnel naar een rioleringsbuis en begaf hij zich zo naar de openbare weg. De spectaculaire ontsnapping doet denken aan de plot van The Shawshank Redemption, waarin hoofdpersonage Andy Dufresne eveneens via een zelfgegraven tunnel en een passage door een riool zijn vrijheid herwint.

Volgens een celgenoot heeft Changpan vijf tot zes maanden aan zijn tunnel gewerkt. Hij gebruikte daarvoor gereedschap dat bedoeld was voor een bouwproject in de keuken van de gevangenis.



Een woordvoerder van de gevangenis zegt dat Changpan zijn ontsnappingspoging ondernam op het ogenblik dat er een wissel van de wacht was.

De Indonesische nieuwswebsite detik.com meldt dat de man, die ook de naam Cai Ji Fan gebruikt, in 2017 de doodstraf kreeg voor het smokkelen van 135 kilogram crystal meth. Agenten troffen 70 kilogram meth aan tussen schoonmaakgerief voor een kippenhok.

Het is niet de eerste keer dat Cai erin slaagt om uit de cel te ontsnappen. In 2017 kon hij al eens ontkomen uit een politiecel door een gat te maken in een badkamermuur.



