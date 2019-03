Chinese douane houdt import van 1.600 Tesla’s tegen ADN

05 maart 2019

13u07

Bron: Belga 0 De Chinese douane heeft de import van Tesla's tegengehouden omdat er verschillende onregelmatigheden zijn gevonden, waaronder onjuist papierwerk. Dat meldt de Chinese nieuwsdienst Caixin.

Het gaat naar verluidt om 1.600 auto’s van het type Model 3 van Tesla die nu bij de douane-autoriteiten in Shanghai staan. Tesla kondigde onlangs aan dat in maart de eerste leveringen van Model 3 gaan beginnen.



Ook heeft de douane bedrijven gevraagd om voertuigen van de Amerikaanse fabrikant die wel al door de douane zijn geraakt, niet te verkopen of te gebruiken, meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

