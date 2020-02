Chinese dokter (27) sterft aan hartaanval nadat hij zich te pletter werkte om coronavirus te bestrijden

06 februari 2020

13u40

Bron: NZHerald 12 Een Chinese dokter die zich te pletter werkte in de strijd tegen het coronavirus, is overleden aan een hartaanval. Song Yingjie (27) leidde een team dat op de snelweg controleerde of bestuurders en hun passagiers geen koorts hadden. De jongeman was sinds 25 januari haast non-stop aan het werk.

Singjie was normaal actief als afdelingshoofd in een ziekenhuis in Hunan (de provincie vlak naast Hubei, de plek die als epicentrum van de uitbraak bestempeld werd; nvdr). Vanwege de noodsituatie moest hij echter ook op de baan een stevig handje gaan toesteken. Daarnaast moest hij er ook nog in z’n eentje op toezien dat er voldoende medicijnen in het hospitaal aanwezig waren.

Die immense druk is hem nu fataal geworden. De arts stierf eergisteren aan een hartaanval, nadat hij toch enkele uren wilde gaan uitrusten.

Zijn zus zit voorlopig in quarantaine in Wuhan. “Ik neem het mezelf kwalijk dat ik hier niet op tijd vertrokken ben”, klinkt het. “Mijn broer had alle steun kunnen gebruiken, maar ik mocht niet meer weg.”

“Ik kan niet geloven dat hij er niet meer is. Hij hielp vroeger altijd in het huishouden en ook op zijn werk stond hij hoog aangeschreven. De hele familie is er kapot van.”