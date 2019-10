Chinese diplomaten moeten officiële ontmoetingen in VS vooraf melden kv

16 oktober 2019

23u25

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering wil vanaf nu dat Chinese diplomaten vooraf melden als ze overheidsvertegenwoordigers ontmoeten of officieel een bezoek brengen aan onderwijs- of onderzoeksinstellingen in de VS. Dat maakt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag bekend.

De Chinezen moeten niet om toelating vragen voor zulke ontmoetingen. Het gaat enkel en alleen om kennisgevingen. Hun toegang wordt op geen enkele manier beperkt, zei een hoge functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De maatregel is een reactie op beperkingen die gelden voor Amerikaanse diplomaten in China. Zij moeten daar wel om toelating vragen voor dergelijke gesprekken en bezoeken. Dikwijls wordt hen dat verboden.



De Amerikaanse regering klaagt dat al lang tevergeefs aan bij China, klinkt het nog. Gehoopt wordt dat Peking bijdraait en Amerikaanse diplomaten in de toekomst onbeperkte toegang tot gesprekspartners in China krijgen. Wat de consequenties zijn als Chinese diplomaten de richtlijnen niet volgen is onduidelijk.

Er zijn al langer op verschillende vlakken spanningen tussen de VS en China. Al ruim een jaar vechten ze een zwaar handelsconflict uit.

Meer over China

VS