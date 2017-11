Chinese christenen moeten afbeeldingen van Jezus ruilen voor die van president Xi Jinping LB

Bron: ANP 4 REUTERS Willen christenen in aanmerking komen voor een programma van armoedebestrijding, dan moeten ze afbeeldingen van Christus vervangen door die van president Xi Jinping. Duizenden christenen in een verarmd gebied in zuidoost-China hebben hun afbeeldingen van Jezus in de woonkamer moeten vervangen voor een foto van president Xi Jinping. De ruil is een voorwaarde van de regering om in aanmerking te komen voor armoedebestrijding.

Xi wil dat armoede in 2020 tot het verleden behoort in China. Met die campagne zoekt hij ook meer controle aan de onderkant van de maatschappij, die tijdens de jaren van economische groei veelal is genegeerd.

Meer christenen dan leden communistische partij

Het christendom krijgt steeds meer voet aan de grond in China. Volgens sommige schattingen zijn er meer christenen in het land dan de 90 miljoen leden van de communistische partij.

"Veel huishoudens hebben armoede door ziekte in de familie. Sommigen zijn in Jezus gaan geloven om te genezen'', zei een woordvoerder van de partij tegen de krant South China Morning Post. "Wij proberen ze te vertellen dat ziekte iets lichamelijks is en dat de mensen die ze echt kunnen helpen de communistische partij en secretaris-generaal Xi zijn.''