Chinese centrale bank vernietigt bankbiljetten uit geïnfecteerde regio’s HLA

17 februari 2020

11u05

Bron: South China Morning Post 0 De People’s Bank of China (PCOB) heeft zaterdag meegedeeld dat ze alle bankbiljetten ontvangen in ziekenhuizen, markten en bussen in de meest getroffen regio’s zal vernietigen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus Covid-19 tegen te gaan. Andere biljetten moeten in quarantaine vooraleer ze terug in circulatie worden gebracht.

De centrale bank roept commerciële banken op om alle bankbiljetten afkomstig uit de gevoeligste sectoren apart in te zamelen en in te leveren. De biljetten die niet vernietigd worden, zullen door de PCOB gedesinfecteerd worden met behulp van UV-licht en worden 14 dagen in quarantaine gehouden. Aan lokale banken in andere regio’s wordt gevraagd om al het geld minstens een week in quarantaine te bewaren.

Fan Yifei, plaatsvervangend gouverneur van de centrale bank, zei in een mededeling dat sinds de uitbraak van het virus 600 miljard yuan (zo’n 79 miljard euro) aan nieuwe bankbiljetten werd verspreid over het hele land. Ongeveer 4 miljard yuan (528 miljoen euro) ging naar Wuhan, de stad waar het virus uitbrak. De afgelopen weken werd al 7,8 miljard yuan (1 miljard euro) uit circulatie gehaald.

De Chinese overheid heeft bovendien de transfer van geld tussen verschillende provincies en steden verboden, meldt financieel persagentschap Bloomberg.