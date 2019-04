Chinese blogger beweert dat kantoorgebouw “ongeluk brengt”: boete van 26.000 euro kg

14 april 2019

11u35

Bron: The Guardian, AFP, The New York Times 0 Een Chinees mediabedrijf heeft een boete gekregen van 26.000 euro omdat het een blogpost publiceerde waarin het een complex van drie kantoorgebouwen in Peking afkraakte. Volgens het bericht zouden de gebouwen de regels van de feng shui niet respecteren en de huurders ongeluk brengen. De projectontwikkelaar diende daarop klacht in.

Volgens de kritische blogpost heeft het het Wangjing SOHO-complex, bestaande uit drie kantoorgebouwen, een “hartverscheurende” en “schadelijke” energie die zou leiden naar de teloorgang van alle huurders. In de gebouwen zitten vooral bedrijven, waaronder enkele start-ups.



Het artikel werd geschreven door iemand die naar eigen zeggen expert is in feng shui, een Chinese pseudowetenschap die onder andere draait om de invloed van leef- en werkomgeving op de mens.

“Varkensnieren”

In de blogpost vergeleek de schrijver de grote, ronde torens met de “nieren van een varken”. Hij voorspelde dat de bedrijven die er verbleven snel een “Waterloo” zouden ervaren, naar de nederlaag van Napoleon in 1815, en raadde hen aan om snel te vertrekken. Volgens hem hadden verschillende bedrijven in de gebouwen nu al last van financiële problemen, wat een gevolg zou zijn van de negatieve energie die er heerste.



Feng shui moet tegenwoordig inboeten aan populariteit, maar toch hechten nog veel Chinese bedrijven waarde aan de leer. Het artikel zelf was dan ook behoorlijk populair. Het werd ruim honderdduizend keer bekeken voor het offline werd gehaald.

Verontschuldiging

De projectontwikkelaar van de gebouwen beweerde dat de blogpost een negatieve impact had op het bedrijf en diende klacht in tegen de uitgever waar de blogger voor werkte. De rechtbank in Peking gaf hem gelijk.



Het mediabedrijf, ‘Zhuhai Shengun Internet Technology’, werd deze week veroordeeld tot een boete van 200.000 yuan, omgerekend zo’n 26.400 euro. Er moet ook een publieke verontschuldiging komen.