Chinese bevolkingsdienst lanceert 'scheidingstest' voor koppels in crisis

23 mei 2018

11u22

Bron: The Guardian 1 De Chinese provincie Jiangsu heeft een 'scheidingstest' gelanceerd voor koppels die uit elkaar willen gaan. Voor wie meer dan 60 procent scoort, is er nog hoop om de relatie te redden. "Wat is het lievelingsgerecht van je partner?" is een van de vragen.

"Bedoeling is om beide kanten elkaar en de tegenpartij beter te leren begrijpen en kleine momenten uit hun huwelijk in herinnering te brengen", zegt de burgerlijke stand van Jiangsu die test vorige week introduceerde. Koppels die de scheiding aanvragen, krijgen de enquête voorgeschoteld.

Enkele vragen daaruit zijn: "Wat is jullie beste herinnering samen?", "Hoe vaak hebben jullie samen gereisd?", "Wat is het lievelingsgerecht van je partner?" en "Wat is de lievelingssnack van je kind?" Maar ook klassiekers als geboortedata en verjaardagen zitten er tussen. Wie op het 'scheidingsexamen' meer dan zestig procent haalt, mag nog hoop koesteren. Voor wie lager scoort, staat de relatie op springen.

3,4 miljoen koppels

De laatste tien jaar scheiden er meer en meer Chinezen. Vorig jaar vroegen maar liefst 3,4 miljoen koppels de scheiding aan, een stijging van acht procent tegenover het jaar ervoor. In 1995 gingen al iets meer dan een miljoen Chinese paren uit elkaar. De nieuwe wetgeving had scheiden toen net een pak makkelijker gemaakt. In 1979 stond de teller 'maar' op 319.000.

Een van de redenen voor de toename van huwelijksbreuken is de grotere financiële onafhankelijkheid van Chinese vrouwen in vergelijking met vroeger. Ook huishoudelijk geweld en vreemdgaan wordt veel minder getolereerd dan in het verleden. De Chinese overheid wil de stijging in de scheidingscijfers al langer aanpakken. Voor president Xi Jinping zijn gezinnen de hoeksteen van de maatschappij, zei hij in 2016. Hij riep de bevolking op "de fijne gezinscultuur te promoten". Het Chinese gerecht probeerde twee jaar geleden al onderscheid te maken tussen "een huwelijkscrisis" en "het einde van een huwelijk", om zoveel mogelijk relaties te redden.

Afkoelingsperiode

Sommige gerechtshoven legden een "afkoelingsperiode" van drie maanden op, vooraleer de scheiding uit te spreken. In Guangdong worden koppels zelfs verplicht lessen bij een bemiddelaar te volgen.

De stadsprefectuur Lianyungang in de provincie Jiangsu kreeg op het internet bakken kritiek voor de 'scheidingstest'. In een reactie zei de dienst bevolking van Lianyungang dat de test niet verplicht is. De meeste koppels weigerden ook tot nu toe het examen. En de drie die wél meededen, zetten de scheiding gewoon verder. Internetgebruikers suggereerden dat een test VOOR het huwelijk nuttiger zou zijn. Daarop stelde de dienst een 'huwelijkstest' op met tien vragen en is er nu gratis huwelijkstherapie voorzien.

