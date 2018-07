Chinese babypanda verdrinkt tijdens storm Arne Adriaenssens

04 juli 2018

14u03

Bron: Global Times 2 In China is een reuzenpandawelp omgekomen tijdens een wilde storm. Het dier was amper een half jaar oud. Dierenbeschermingsorganisaties vragen de overheid om meer voorzorgsmaatregelen bij noodweer.

Nabij de Chinese stad Sichuan is een babypanda verdronken in de rivier. Het plaatselijke bos- en natuurdepartement vond het jonge dier dinsdagnamiddag naast de kabbelende stroom. Waarschijnlijk werd het dier verrast door de hevige regenval en kon het zichzelf vervolgens niet meer uit het water redden.

De panda werd naar het Chengdu Wildlife Center gestuurd voor verder onderzoek. Daar schatten ze dat het beestje amper zes maanden oud was. Ze vonden ook water in zijn longen en een wonde aan zijn kaak. Ze gaan er vanuit dat de welp verdronken is terwijl hij door de wilde stroom werd meegesleurd.

De organisatie vraagt van de betrokken overheidsdiensten om extra beschermingsmaatregelen te nemen voor de wilde dieren tijdens noodweer. De hevige regenval zal zeker nog tot donderdag blijven duren.