Chinese arts die als een van de eersten waarschuwde voor coronavirus en daarvoor werd opgepakt, nu toch overleden

06 februari 2020

17u03

Bron: The Guardian, CNN 700 De artis Li Wenliang, die al in december aan de alarmbel over de uitbraak van het nieuwe coronavirus, is rond 3 uur vannacht Chinese tijd dan toch overleden. Eerder heerste veel onduidelijkheid over zijn toestand. De Chinese autoriteiten tikten de oogarts bij zijn eerste waarschuwing op de vingers wegens zijn “onwettig gedrag”. De man maakte afgelopen weekend bekend dat hij zelf besmet was geraakt met het virus.

De door de communistische partij gecontroleerde krant Global Times meldde eerder dat de dokter was overleden, maar verwijderde dat bericht op Twitter later weer. “Li Wenliang is in kritieke toestand” klonk het. Iets na 20 uur Belgische tijd berichtte de krant dan dat de arts na een noodbehandeling om 02.58 uur lokale tijd was overleden. Ook het ziekenhuis van Wuhan bevestigde zijn dood.

Klokkenluider

Op 30 december waarschuwde Li Wenliang in een chatgroep studenten geneeskunde voor een nieuwe mysterieuze ziekte. Het bericht ging ook buiten de chatgroep een eigen leven leiden. De arts was een van de acht klokkenluiders die een noodkreet slaakten over het oprukkende virus. Li Wenliang had in het ziekenhuis waar hij werkte met eigen ogen gezien hoe enkele patiënten ten prooi waren gevallen aan een onbekende ziekte en in quarantaine waren geplaatst. “Beangstigend, is SARS terug?” reageerde iemand.

Maar na zijn chatbericht werd hij in het holst van de nacht opgepakt door de Chinese gezondheidsinspectie. Drie dagen later moest hij van de politie een verklaring ondertekenen over zijn “onwettig gedrag in verband met het verspreiden van geruchten online”. De andere klokkenluiders ondergingen hetzelfde lot.



De gezondheidscommissie van Wuhan zag zich verplicht om diezelfde dag bekend te maken dat er 27 mensen besmet waren met een atypische vorm van longontsteking. Maar de ziekte was “te voorkomen en te controleren”, klonk het toen nog.

Geheimhouding

Het bleek niet om SARS te gaan, het virus dat in 2003 aan bijna 800 patiënten het leven kostte, wél om het inmiddels bekende nieuwe coronavirus 2019-nCoV. China krijgt kritiek omdat de autoriteiten niet meteen krachtdadig optraden, waardoor het virus meer voet aan de grond kreeg. “Op kritieke momenten koos de overheid eerst voor geheimhouding en orde en dan pas om de groeiende crisis openlijk aan te pakken om zo ongerustheid bij het volk en politieke gêne te voorkomen”, schreef de New York Times eerder.

Inmiddels zijn er meer dan 560 doden en meer dan 28.000 besmettingen. Het virus heeft zich ondertussen al over 25 landen verspreid.

