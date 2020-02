Chinese arrestatieteams oefenen met netten om weerspannige coronapatiënten in te rekenen KVE

24 februari 2020

16u19

Bron: Sky News 0 Hoe krijg je weerspannige coronapatiënten opnieuw in het gareel? Door netten te gebruiken blijkbaar. Chinese arrestatieteams zijn immers gefilmd terwijl ze de bijzondere techniek inoefenen.

De video, die gemaakt werd bij een officiële controlepost in de provincie Henan, laat geënsceneerde incidenten zien waarbij arrestatieteams besmette personen onderscheppen door een net over hun hoofd te gooien.

Het opmerkelijke beeldmateriaal werd door de lokale veiligheidsinstantie op Weibo - het Chinese equivalent van Twitter - en TikTok geplaatst. “Om de corona-epidemie de baas te kunnen, hielden onze arrestatieteams gewapende oefeningen”, klonk het.

Henan is bijzonder waakzaam voor de verdere verspreiding van het coronavirus omdat het grenst aan de provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak.

Meer dan 79.000 mensen wereldwijd zijn al besmet. Het grootste aantal besmette personen bevindt zich in de provincie Hubei, met name in de stad Wuhan.

Meer over Hubei

Henan