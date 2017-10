Chinese app meet hoe snel je applaudisseert voor de president kv

Bron: What's on Weibo, VICE 0 rv De Chinese overheid verbiedt haar burgers om gebruik te maken van Google, Facebook of YouTube, maar wie zich te pletter wil applaudisseren voor president Xi Jingping, mag lustig zijn gangetje gaan. Een nieuwe app van Chinees technologiebedrijf Tencent daagt gebruikers uit om zo snel mogelijk te klappen voor de president.

De propaganda-app organiseert een rondje applaudisseren waaraan elke burger (en buitenlander) met een smartphone kan deelnemen. Spelers kunnen hun score vergelijken met die van familie en vrienden om zo uit te maken wie de trouwste aanhanger van Xi is.

Het spel werd vorige woensdag gelijktijdig met het negentiende congres van de Communistische Partij gelanceerd, waar Xi een drie en een half uur durende speech gaf.

In het spelletje 'Uitstekende Toespraak: Klappen voor Xi Jinping' bekijken spelers eerst een clipje waarin de president de missie van de Communistische Partij van China uit de doeken doet, namelijk streven naar het geluk en de vooruitgang van het Chinese volk. Spelers krijgen vervolgens achttien seconden de tijd om zoveel mogelijk te klappen door op een grote gele knop onderaan het scherm te drukken.

Op één dag tijd werd het spel al meer dan 400 miljoen keer gedownload, maar dat betekent niet dat het bijzonder populair was. Volgens 'What's on Weibo', een website over sociale media, werd er die eerste dag maar 860 miljoen keer geklapt. Dat betekent dat veel spelers het niet de moeite vonden om te applaudisseren.

Aangezien Tencent de Chinese overheid nagenoeg onbeperkte toegang geeft tot zijn data, kan Beijing mogelijk zien wie er voor de president applaudisseert en hoe enthousiast precies.

Ook niet-Chinezen kunnen overigens hun lof uiten voor de president. Ga via je smartphone naar deze link, luister naar Xi's speech en kijk of je ons - weinig indrukwekkend - record van 117 klapjes kan verbeteren. Sommige gebruikers van de Chinese berichtendienst WeChat beweren dat ze 1695 keer konden klappen, schrijft What's on Weibo.