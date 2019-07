Chinese ambassadeur in Groot-Brittannië op het matje geroepen door uitspraak over Hongkong AW

03 juli 2019

19u13

Bron: Belga 0 De Chinese ambassadeur in Groot-Brittannië Liu Xiaoming wordt vandaag door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen, voor een gesprek over Hongkong.

Xiaoming moet later op de dag naar het ministerie komen, volgens een bron bij Buitenlandse Zaken, nadat hij Londen vandaag opriep zich niet te moeien met wat er zich in zijn voormalige kolonie Hongkong afspeelt.

De Chinese ambassadeur zei de houding van de Britse regering over Hongkong te betreuren, en vervolgde dat de relatie tussen Londen en Peking hieronder te lijden heeft. "Het is zeer teleurstellend dat hoge ambtenaren van dit kaliber mensen steunen die de wet overtreden", zei de ambassadeur, verwijzend naar de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Die zei maandag dat Londen "Hong Kong en zijn vrijheden" steunt, op de dag dat tegenstanders van de aan China getrouwe regering in Hongkong het parlement binnendrongen.

Bekijk hier wat er in Hongkong aan de hand is: