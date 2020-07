Chinese ambassade ontkent spionage Belgisch techbedrijf: “VS bespioneert ons” SPS

26 juli 2020

21u00

Bron: Belga 0 De Chinese ambassade heeft in een bericht op haar website gereageerd op de mogelijke spionage van twee Chinese hackers, waarbij ook een Belgisch techbedrijf geviseerd zou zijn. De ambassade draait de rollen om en zegt dat China op grote schaal bespioneerd wordt door de VS. Het Aziatische land vormt geen enkele bedreiging voor België, benadrukken de diplomaten.

Op 7 juli werden twee Chinese hackers in de VS aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van het wereldwijd bespioneren van bedrijven, ngo's en labo's en dat gedurende een tiental jaar. De vermeende cybercriminelen zouden zich gericht hebben op een reeks doelwitten met strategisch belang of belang voor de handel, gaande van hightech bedrijven tot de zakensector, videospelletjes, zonne-energie en defensie. Op de lijst van getroffen bedrijven staat ook een Belgisch bedrijf, zo schrijft Le Soir.

De Chinese ambassade reageert op haar website. "De VS die andere landen loos beschuldigt van cyberaanvallen is een typisch voorbeeld van een dief die een dief probeert te vangen", is te lezen. "China roept de VS op onmiddellijk te stoppen met China te besmeuren rond cyberveiligheid."

Cyberspace mag geen nieuw slagveld worden, waarschuwt China. "Landen die hier de heerschappij nastreven met offensieve strategieën zullen die pogingen in hun gezicht zien ontploffen.”

China benadrukt dat verhalen als zou het land hackers gebruiken om andere landen te bespioneren uit de lucht gegrepen zijn.