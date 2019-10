Chinese ambassade in Londen: “Nationaliteit vrachtwagendoden niet bevestigd”

25 oktober 2019

04u07

Bron: ANP

De Chinese ambassade in Londen meldt dat de Britse politie niet kan bevestigen dat de mensen die dood in een vrachtwagen in Essex zijn gevonden de Chinese nationaliteit hebben. Eerder werd dat wel in een verklaring van de politie en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten gebracht.