Chinese adoptiemoeder van 118 kinderen krijgt 20 jaar cel voor fraude kv

25 juli 2019

18u09

Bron: BBC 1 Een vrouw uit China die in totaal 118 kinderen adopteerde en in het verleden daarom beschouwd werd als een echte weldoener, vliegt voor 20 jaar in de cel. Een rechtbank in de provincie Hebei vond haar gisteren schuldig aan afpersing, fraude, valsheid in geschrifte en ordeverstoring.

De 54-jarige Li Yanxia, die ooit de bijnaam ‘Moeder van Liefde’ kreeg, moet ook een boete betalen van 2,76 miljoen yen (348.000 euro). Haar vriend Xu Qi kreeg een celstraf van 12,5 jaar en een boete van 1,2 miljoen yen (156.000 euro). Veertien andere handlangers kregen tot vier jaar cel.



Volgens het gerecht had Li Yanxia, ook gekend als Li Lijuan “misbruik gemaakt van de invloed van het weeshuis”. “Ze pleegde samen met de bende fraude en andere misdrijven om een groot economisch voordeel te verwerven”, luidt het in een mededeling van de rechtbank van Wu’an.

Weeshuis

Li werd beroemd nadat in 2006 bekend raakte dat ze in haar thuisstad tientallen kinderen had geadopteerd. De vrouw wilde naar eigen zeggen andere kinderen helpen, omdat ze in het verleden haar eigen zoon uit de handen van een mensenhandelaar moest bevrijden, nadat hij verkocht was door haar ex-man.

De vrouw bouwde in de loop der jaren een aanzienlijke rijkdom op en werd een van de rijkste vrouwen in Hebei. In de jaren ‘90 investeerde ze in een ijzerontginningsbedrijf, waarvan ze uiteindelijk de eigenaar werd. Een verlaten mijnwerkerskind was het eerste meisje dat ze adopteerde, vertelde ze. Uiteindelijk opende ze een weeshuis waar in 2017 uiteindelijk 118 kinderen woonden.

Rijkdom

In de media doken de voorbije jaren verhalen op dat een strijd tegen kanker al haar spaargeld had opgesoupeerd. In 2017 kreeg de politie echter lucht van “verdachte activiteiten” ten huize Li. In mei 2018 ontdekte de politie dat ze meer dan 20 miljoen yen (2,6 miljoen euro) op haar rekening had staan en luxewagens bezat. Bovendien bleek dat ze al sinds 2011 betrokken was bij illegale activiteiten, zoals het afpersen van bouwbedrijven en fraude met schenkingen die bestemd waren voor de uitbouw van haar weeshuis.

Li werd vorig jaar in mei opgesloten. In het weeshuis zaten toen nog 74 kinderen. Ze werden overgebracht naar andere instellingen.