Chinees ziekenhuisschip meert voor een week aan in Venezuela AW

24 september 2018

17u10

Bron: BBC News 0 Een Chinese ziekenboeg -aan boord van een schip- zal een week lang de hulpbehoevende Venezolanen uit de nood helpen. Venezuela is het elfde en laatste onderdeel van de ‘Harmony’ missie. Daarna vaart het schip terug naar China.

Het Chinese schip telt 300 ziekenhuisbedden, acht operatiekamers, een medische helikopter, 430 personeelsleden en meerde al in meer dan veertig verschillende landen aan waar het personeel meer dan 180.000 personen uit de nood hielp (sinds 2008). Het is de eerste keer dat het ziekenhuisschip Venezuela te hulp schiet. Dat gebeurt nadat Venezolaans president Maduro China bezocht.



Nicolas Maduro bracht afgelopen week een vierdaags bezoek aan China in de hoop de relatie met Beijing te verbeteren. China is immers een van de belangrijkste schuldeisers. Een tijd geleden kwamen de Venezolaanse en Chinese regering al overeen om de export van olie naar China te verhogen. Nu hoopte Maduro op extra financiering voor het noodlijdende Venezuela.

(Lees verder onder de foto)

Venezolaanse crisis

Venezuela verkeert al vier jaar –sinds het instorten van de olieprijzen- in een sociale, economische en politieke crisis. Het land moet afrekenen met een torenhoge inflatie waardoor voedsel en andere basisbehoeften onbetaalbaar zijn geworden. Bovendien daalt de import waardoor er een tekort aan voedingsmiddelen, basisproducten en medicijnen is. Dat alles leidde tot een uittocht van reeds honderdduizenden Venezolanen die buurlanden waaronder Colombia opzoeken.