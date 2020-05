Chinees Volkscongres zal omstreden veiligheidswet voor Hongkong bespreken KVE

21 mei 2020

21u03

Bron: Belga 0 Chinese parlementsleden zullen een nieuwe wet over nationale veiligheid in Hongkong bespreken op de zitting die vrijdag begint. Het debat over de wet staat volgens het persbureau Xinhua op de agenda van het Volkscongres.

De nieuwe wet zou separatistische en subversieve activiteit in Hongkong verbieden, alsook buitenlandse inmenging en terrorisme, zo meldde de krant South China Morning Post. Pogingen van Peking om zich met het rechtssysteem van Hongkong te bemoeien, lokten vorig jaar massale protesten uit in de semi-autonome stad.

De wet zal de centrale regering van China in staat stellen de wetgeving van de speciale bestuursregio te omzeilen - een monumentale stap die beschouwd wordt als een schending van het principe van "één land, twee systemen", waaronder Hongkong zijn eigen bestuur met een eigen ‘minigrondwet’ heeft. Mensen in Hongkong vrezen dat Peking dissidenten wil straffen en een einde tracht te maken aan de prodemocratische betogingen in de stad.