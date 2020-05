Chinees Volkscongres keurt controversiële veiligheidswet Hongkong goed, VS betreuren verlies autonomie TT

28 mei 2020

10u41

Bron: Reuters, ANP, Belga 1 Het Chinese parlement heeft zoals verwacht ingestemd met een voorstel een speciale wet te maken die het voor Chinese veiligheidsdiensten en -agenten mogelijk maakt in Hongkong aan het werk te gaan als de nationale veiligheid in het geding is. In Hongkong wordt gevreesd dat dit het begin van het einde van de autonome status betekent. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft het Congres officieel geïnformeerd dat Hongkong niet langer wordt gezien als een deel van China dat veel autonomie geniet. Dat kan grote gevolgen hebben voor de speciale handelsstatus die de Aziatische metropool geniet, berichten Amerikaanse media.



Het Chinese ‘parlement’, het Nationaal Volkscongres (NPC), komt maar één keer per jaar bijeen. De voornaamste taak is het bekrachtigen van besluiten die al eerder zijn genomen. In het congres bleek één afgevaardigde tegen het voorstel te zijn. Zes onthielden zich van stemming. De overige 2.878 parlementsleden stemden wel allemaal voor.

Het voorstel leidt naar verwachting tot nieuwe felle protesten in Hongkong en naar mogelijk Amerikaanse handelssancties. De voorbije dagen was het al onrustig in de regio, gisteren nog toen pro-Chinese parlementsleden in Hongkong een wet bespraken die het niet respecteren van het Chinese volkslied strafbaar moet maken.



Critici van de wet vrezen dat Peking de anti-Chinese oppositie in Hongkong in het vizier heeft en de autonomie van Hongkong wil ondermijnen. De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong is sinds 1997 opnieuw onderdeel van China, maar heeft een eigen regering en een westers rechtstelsel, dat volgens internationale verdragen tot minstens 2047 gegarandeerd is. Die speciale status staat bekend als ‘één land, twee systemen’. In de rest van China is de rechterlijke macht niet onafhankelijk en wordt oppositie vervolgd.

“Separatisme, rebellie en terrorisme” streng vervolgen

Met de stemming wordt opdracht gegeven een wet voor Hongkong te maken om daar “met nieuwe instrumenten bedreiging van de nationale veiligheid (van China) te voorkomen, te verhinderen en te bestraffen. Separatisme, rebellie en terrorisme” moeten streng worden vervolgd, indien nodig met hulp van Chinese agenten. Volgens de regering van Hongkong blijven die straks onder de wetten van Hongkong werken en kunnen ze dus geen verdachten vervolgen zoals in China.

De massale protesten in Hongkong die vorig jaar maart losbarstten waren gericht tegen plannen om het uitleveren van verdachten aan China te regelen. Het voorstel is in september ingetrokken. Maar de protestbeweging is gebleven en richt zich nog steeds fel tegen de invloed van Peking.

“Geen enkele redelijke persoon kan beweren dat Hongkong hoge mate van autonomie heeft”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft het Congres in Washington ondertussen officieel geïnformeerd dat Hongkong niet langer wordt gezien als een deel van China dat veel autonomie geniet. De VS behandelen Hongkong in economisch opzicht anders dan de rest van China. Maar Buitenlandse Zaken moet wel periodiek vaststellen of Hongkong nog autonoom genoeg is om recht te hebben op die speciale behandeling. “Geen enkele redelijke persoon kan nu nog beweren dat Hongkong een hoge mate van autonomie heeft binnen China", aldus Pompeo in een verklaring.

De relatie tussen de VS en China staat al langer onder druk. Er is sprake van handelsspanningen en ruzie over de wijze waarop China is omgegaan met de uitbraak van het coronavirus. Ook de status van Hongkong is een pijnpunt. "De VS hoopten ooit dat een vrij en welvarend Hongkong een voorbeeld zou zijn voor het autocratische China, maar nu is duidelijk geworden dat China Hongkong juist naar zichzelf aan het modelleren is", stelde Pompeo.

Handelsbeperkingen

Het oordeel van het Amerikaanse ministerie betekent niet automatisch dat alle handelsvoordelen die Hongkong geniet direct komen te vervallen. De Amerikaanse regering moet nog besluiten welke stappen het hierna zal zetten. Er kan worden besloten om stapsgewijs steeds strengere maatregelen te nemen.

Ingewijden zeggen tegen The New York Times dat bijvoorbeeld kan worden besloten om exportproducten uit Hongkong dezelfde importheffingen op te leggen als handelswaar uit China. Ook zouden handelsbeperkingen die gelden voor China uitgebreid kunnen worden naar Hongkong. Dat kan betekenen dat Amerikaanse bedrijven daar sommige producten straks niet meer mogen verkopen met het oog op de nationale veiligheid of de mensenrechtensituatie.