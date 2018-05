Chinees vliegtuig maakt noodlanding nadat cockpitraam breekt bvb

14 mei 2018

11u56

Bron: Belga 0 Een vliegtuig van het Chinese Sichuan Airlines heeft een noodlanding moeten maken nadat een deel van het raam van de cockpit afgebroken was. Dat melden de Chinese luchtvaartautoriteiten.

Het toestel zette voet aan grond in Chengdu, in het zuidwesten van China.

De copiloot kreeg brokstukken in het gezicht en hield daar wat schrammen aan over. Hij liep ook een verwonding aan de heup op. Een ander bemanningslid raakte lichtgewond. De rest van de inzittenden bleef ongedeerd.

Er is een onderzoek geopend naar het incident.