Chinees vindt 10 kilo zware ‘onsterfelijkheidspaddenstoel’ Arne Adriaenssens

28 juni 2018

11u08

Bron: China Xinhua News 5 In China heeft een medicijnman een geneeskrachtige Lingzhi-paddenstoel van tien kilogram gevonden. Voor gelijkaardige exemplaren werd in het verleden al zeshonderdvijftig euro neergeteld.

In het Zuid-Chinese Yunan heeft een lokale medicijnman een immense Lingzhi-paddenstoel gevonden. Het gevaarte weegt tien kilogram en heeft een diameter van één meter en vijf centimeter. Ter vergelijking: een gemiddeld exemplaar haalt met moeite het formaat van een volwassen hand.

De gelukkige Sjamanist toont zijn vondst sindsdien aan iedereen die het wil zien. Met bijnamen als ‘onsterfelijkheidspaddenstoel’ en ‘medicijn der koningen’ is de zwam een waar fenomeen in Zuidoost-China. Het zou je bloeddruk verlagen, reuma voorkomen en een schare aan kankers genezen.

Zeshonderdvijftig euro

Al zal in eerste instantie de portefeuille van de gelukkige vinder er vooral gezonder van worden. In 2015 ging een iets kleiner exemplaar nog over de toonbank voor een slordige zeshonderdvijftig euro.