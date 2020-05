Chinees ruimtetuig slaagt er niet in terug te keren naar de aarde JOBR

06 mei 2020

16u05

Bron: AFP 1 Een Chinees vrachtruimtetuig dat dinsdag werd gelanceerd, is er woensdag niet in geslaagd naar de aarde terug te keren. Dat hebben de Chinese autoriteiten bekendgemaakt. Er heeft zich een “anomalie”, of afwijking, tijdens de vlucht voorgedaan.

China lanceerde dinsdag met succes zijn eerste Lange Mars-5B draagraket, de krachtigste uit zijn gamma. De lading van de raket bestond uit een prototype van een nieuwe bemande capsule en een vrachtruimtetuig dat naar de aarde moest terugkeren, beide zonder inzittenden.

Afwijking

De cargo zou woensdag naar de begane grond terugkeren. Het andere ruimteschip vrijdag. Dat liep dus niet volgens plan. Tijdens de terugkeer van het vrachtruimteschip heeft zich een abnormale afwijking voorgedaan, meldde het bureau voor bemande ruimtevaart CMS. “Deskundigen zijn de data op dit moment aan het onderzoeken”, voegde de dienst er zonder verdere details aan toe.

De mislukte terugkeer is teleurstellend voor het Chinese ruimtevaartprogramma, maar ook geen zware tegenslag. Het door Casic ontworpen ruimteschip zit dan ook nog in een zeer experimentele fase.

Hitteschild

De cargo beschikte over een “opblaasbaar” hitteschild dat ook de Amerikanen en de Europeanen aan het testen zijn. De bedoeling daarvan is de klassieke metalen en veel zwaardere hitteschilden op termijn te vervangen door een lichter schild. Door een groter gewicht van een hitteschild kunnen ruimteschepen minder materiaal meevoeren. De nieuwe technologie staat nog verre van op punt en is bij de belangrijkste ruimtevaartmogendheden nog steeds in een experimentele fase.

Veel erger zou het zijn moest het andere ruimteschip vrijdag zijn terugkeer missen. De Chinese ingenieurs staan er dan ook om bekend de klassieke terugkeer naar de aarde al jaren te beheersen.

Ruimtestation

De Lange Mars-5B is vooral bedoeld voor de bouw van het eerste echte Chinese ruimtestation. Die zou nog dit jaar beginnen en moet in 2022 af zijn. In maart en april mislukte de lancering van een Chinese draagraket twee keer.