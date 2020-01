Chinees pretpark oogst storm van protest nadat het heeft ‘gestunt’ met bungeesprong van varken KVE

20 januari 2020

16u03

Bron: BBC, Business Insider 8 Een Chinees attractiepark wilde meer bezoekers aantrekken en daarvoor leek een bungeesprong van een varken de uitgelezen manier. Maar die ‘stunt’ kwam als een boemerang terug onder de vorm van niet aflatende kritiek en woede op sociale media.

Het attractiepark in Chongqing, in het zuidwesten van China, droomde van grotere bezoekersaantallen en bedacht een stunt met een varken. Het arme dier werd zaterdag aan een touw vastgebonden en vervolgens de diepte ingegooid vanaf een 68 meter hoge toren. Na afloop wachtte het slachthuis.

Op onderstaande videobeelden (die gevoelige lezers als schokkend zullen ervaren) is te zien hoe het varken naar het hoogste deel van de toren wordt gedragen en na de gedwongen bungeejump onderaan het touw op en neer bengelt. Ondertussen stijgt gejuich op uit de menigte.

“Beetje entertainment”

Het pretpark verklaarde dat het event werd georganiseerd om de opening van de nieuwe attractie te vieren, zo meldde BBC. Volgens de South China Morning Post vertelde een woordvoerder dat het gewoon om “een beetje entertainment” ging en dat het dier sowieso zou geslacht worden tijdens de feestelijkheden voor het Chinees Nieuwjaar.

De Global Times citeerde een cameraman die voor het attractiepark werkt: “Een bungeesprong van een varken is bijzonder en trekt lokale bewoners en toeristen aan.”

“De ergste vorm van dierenmishandeling”

Op sociale media was de kritiek nochtans niet mals. Een persoon schreef op de Chinese microblog Sina Weibo: “Het was ellendig voor het dier. Het is een walgelijk idee om een varken te misbruiken voor marketingdoeleinden”.

“Ik zou niet weten wat hier grappig aan is. Waarom waren er mensen aan het lachen en juichen? Het is niet omdat een dier zijn angst niet kan uitdrukken dat het niet angstig is”, schreef een andere gebruiker.

Of nog: “Ze moesten de baas van het park vastbinden en eveneens naar beneden gooien.”

Ook dierenrechtenorganisatie PETA uitte kritiek en bestempelde de stunt als “de ergste vorm van dierenmishandeling”.

Het themapark heeft ondertussen een verklaring verspreid waarin staat dat het de ontvangen kritiek heeft aanvaard. “We accepteren oprecht de kritiek die we hebben gekregen en we verontschuldigen ons bij het publiek”, luidde het. “We zullen onze marketing verbeteren met als doel een betere service te bieden aan toeristen.”