Chinees parlement neemt omstreden veiligheidswet aan

30 juni 2020

05u24

Bron: Belga 0 Het Chinese parlement heeft vandaag de omstreden wet voor nationale veiligheid in Hongkong aangenomen. Dat melden lokale media in Hongkong. De nieuwe wet doet vrezen voor onderdrukking van elke politieke oppositie in de voormalige Britse kolonie.

Het parlement in Peking keurde unaniem de tekst goed, zo melden Now TV, RTHK en de South China Morning Post deze ochtend. De wet heeft tot doel om "separatisme", "terrorisme", "ondermijning" en "samenwerking met externe en buitenlandse krachten" aan te pakken en voor stabiliteit te zorgen in Hongkong, waar vorig jaar zware protesten uitbraken tegen het centrale gezag.

Feitelijk betekent de controversiële nationale veiligheidswet het einde voor de onafhankelijke rechtsspraak en het zelfbestuur in Hongkong. De welvarende metropool en voormalige Britse kolonie behoort sinds 1997 tot China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement.

China bevestigde eerder al dat de nieuwe wet boven het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong gaat. De bedoeling is een organisatie in de metropool op te zetten die inlichtingen verzamelt en die misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt.

