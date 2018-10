Chinees oorlogsschip op ramkoers met Amerikaans marineschip mvdb

02 oktober 2018

13u55

Bron: DPA 0 De relatie tussen de Verenigde Staten en China staat weer wat meer onder spanning. Dit keer door een incident in de Zuid-Chinese Zee. De Amerikaanse marine heeft het over "onvoorzichtige en onprofessionele manoeuvres" van het Chinese oorlogsschip. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een "provocatieve aanval".

Het incident gebeurde zondag nabij de door de Chinezen geclaimde Spratley-eilandengroep. De Chinese schip torpedobootjager Luyang gaf het Amerikaanse schip USS Decatur de opdracht om het gebied te verlaten. Toen dat niet meteen gebeurde, probeerde het Chinese schip zijn Amerikaanse rivaal weg te duwen. De schepen naderden mekaar op enkele tientallen meters, tot de Decatur opzij ging om een botsing te vermijden, zo berichten Amerikaanse media op basis van informatie van de zeemacht.

De Amerikanen erkennen de aanspraak die de Chinezen maken op de eilanden niet en beroepen zich dus op vrije doorvaart langs de eilanden. De Chinese woordvoerster van Buitenlandse Zaken Hua Chunying zei dat het Amerikaanse schip zonder toelating in Chinese soevereine wateren aan het varen was.

Zuid-Chinese Zee

China maakt aanspraak op een groot deel van de Zuid-Chinese Zee, het gebied tussen China, Vietnam, Maleisië en de Filipijnen. De zeebodem is er rijk aan grondstoffen en er lopen belangrijke zeeroutes doorheen. Het Internationale Gerechtshof in Den Haag heeft in 2016 de aanspraken van China van de hand gewezen, maar de Chinezen trekken zich van die uitspraak niets aan.

Naast de handelsoorlog, is er nog meer animositeit tussen China en de VS. China heeft ook de veiligheidsgesprekken met de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis afgeblazen die gepland waren voor midden oktober. En de Chinezen zijn ook boos, omdat president Trump gezegd heeft dat de Chinezen zich mengen in de Amerikaanse parlementsverkiezingen van november. Trump baseerde zich daarvoor op betaalde bijdragen aan de Engelstalige krant 'China Daily' waarin kritiek op het beleid van Trump werd geuit en de manier waarop hij speciale importtaksen wil heffen op goederen uit China.

Trump wil ook dat China zich meer openstelt voor buitenlandse producten en dat het land stopt met zijn economie te subsidiëren. Hij wil tot slot ook efficiënte maatregelen tegen de diefstal van technologie.

