Chinees met hoorns van neushoorns in bagage loopt tegen de lamp op Schiphol

15u31

De douane op de Nederlandse luchthaven Schiphol heeft vijf hoorns van neushoorns en vier andere objecten die waarschijnlijk van deze hoorns gemaakt zijn, onderschept. De bagage waarin het spul zat, was van een dertigjarige Chinese man die onderweg was van Zuid-Afrika naar Shanghai. De vondst was afgelopen weekend, maar het Openbaar Ministerie (OM) maakte dit pas vandaag bekend.