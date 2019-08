Chinees leger verzamelt troepen nabij Hongkong: vrees voor interventie neemt toe HR

15 augustus 2019

08u33

Bron: Belga 16 Protest in Hongkong Duizenden Chinese militairen zijn donderdag samengekomen in een stadion in Shenzhen, de Chinese metropool vlakbij de grens met Hongkong. Bu iten het stadion stonden vele tientallen legertrucks en geblindeerde voertuigen voor troepentransport. Het doet de vrees voor een militaire interventie in het al wekenlang onrustige Hongkong toenemen.

Het protest in Hongkong begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. De betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt, en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is.

Het is niet duidelijk of de troepenverzameling een drukkingsmiddel is, of dat er concrete plannen zijn om tussenbeide te komen indien de protesten in Hongkong aanhouden.

Het Chinese leger wordt in principe niet geacht zich te mengen in de zaken in Hongkong, dat een speciale administratieve regio van China is, maar het kan dat wel doen indien de Hongkongse autoriteiten dat vragen.