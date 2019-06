Chinees duwt zwangere vrouw van klif om haar erfenis te kunnen opstrijken maar zijn plannetje mislukt Sven Van Malderen

20 juni 2019

12u39

Bron: Bangkok Post 0 In Thailand heeft een Chinees zijn zwangere vrouw van een 34 meter hoge klif geduwd. Bedoeling was om met haar fortuin van 100 miljoen baht (2,8 miljoen euro) zijn schulden te kunnen afbetalen. Wang Nan én het ongeboren kind overleefden de moordpoging echter.

In eerste instantie beweerde het slachtoffer dat ze flauwgevallen was en zo de dieperik ingetuimeld was. De politie vond het echter verdacht dat haar echtgenoot vanop een afstand bleef toekijken hoe hulpverleners de eerste zorgen toedienden. In het ziekenhuis kon een tolk bovendien een verdachte vraag opvangen. “Waarom heb je mij dit aangedaan?”, vroeg Wang.

De vrouw gaf later toe dat ze gelogen had omdat ze wist dat Yu Xiaodong in de buurt was. “Ik had schrik van hem. Als ik de waarheid tegen de politie vertelde, zou hij mij vermoorden.”

Bomen

Wang kon overleven omdat enkele bomen haar val gebroken hadden. Ze hield er wel breuken aan over aan de dij, de arm, het sleutelbeen en de knieën.

Een toerist vond haar kermend op de grond en verwittigde de hulpdiensten. Toen Yu vorige maandag zijn vrouw in het ziekenhuis ging bezoeken, werd hij in de boeien geslagen.

Schulden

“Wang beschikt over alle financiële middelen, haar echtgenoot komt uit een eerder arme familie”, aldus agent Charnchai. “Hij stapelde de schulden op. Wang ging akkoord om die mee te helpen aflossen, maar enkel voor de helft. Daar kon hij niet mee leven.”

Het koppel was in Thailand voor zaken en wilde als verzetje wat natuurpracht in de provincie Ubon Ratchathani bezoeken. Het Pha Taem National Park staat bekend voor z’n indrukwekkende rotsformaties.