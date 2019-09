Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken in oktober pas weer hervat IB

05 september 2019

05u13

Bron: Belga 0 China en de Verenigde Staten houden begin oktober handelsgesprekken in Washington. Dat heeft de Chinese vicepremier Lie He bekendgemaakt na een telefoongesprek met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

In eerste instantie zou er sprake van zijn dat de gesprekken al in september zouden plaatsvinden. Maar deze maand wordt vooral gebruikt om de gesprekken voor te bereiden door lagere overheidsmedewerkers van beide kanten. Vicepremier He gaat begin volgende maand naar de VS om, onder anderen, met Mnuchin te spreken.

De kansen op een oplossing voor de handelsoorlog tussen beide landen lijken hierdoor toe te nemen. Mocht er geen doorbraak komen, dan worden de invoertarieven die beide landen hebben opgelegd waarschijnlijk weer verhoogd op 15 december.

Handelstarieven

De VS en China zijn al een jaar verwikkeld in een handelsoorlog. In totaal exporteert China voor 515 miljard dollar naar de VS, terwijl het maar voor 110 miljard dollar importeert. President Trump vindt dit gat veel te groot en eist dat China meer producten uit de VS importeert en tarieven op Amerikaanse producten verlaagt.

Ook worden Amerikaanse bedrijven door de Chinese autoriteiten gedwongen een deel van hun technologie vrij te geven als ze in China zaken willen doen.