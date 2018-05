Chinees (85) wil geadopteerd worden, zodat hij niet alleen hoeft te sterven Redactie

06 mei 2018

Bron: AD.nl 0 "Eenzame, sterke man, kan winkelen, koken en voor zichzelf zorgen." De 85-jarige Han Zicheng uit China voelde zich zo eenzaam dat hij een oproep deed om hem te adopteren. Zodat hij niet alleen is als hij sterft in zijn kleine flat in Tianjin, ten zuidoosten van Peking.

Zijn vrouw is overleden. Zijn ene zoon is van hem vervreemd en zijn andere zoon woont in Canada. Han Zicheng is een van de miljoenen wanhopig eenzame bejaarde Chinezen. Hij is bang dat wanneer hij sterft, hij pas gevonden wordt als er niets meer van hem over is. Dus smeekte hij om hulp. "Ik zoek iemand die mij wil adopteren."

"Eenzame oude man van in de tachtig. Kan winkelen, koken en voor zichzelf zorgen. Geen chronische ziekte", schreef hij, volgens de Washington Post. "Ik ga niet naar een verpleeghuis. Ik hoop dat een goedhartig persoon of gezin me adopteert, me voedt en mijn lichaam begraaft wanneer ik dood ben."

Bushokje

Han hing zijn oproep in december in een bushokje in een druk deel van zijn buurt en ging naar huis om te wachten. Zijn briefje werd gepost op sociale media en opgepikt door lokale media. Al snel boden honderden mensen hem hulp. Maar Han was kieskeurig over wie hem mocht adopteren.

Hij weigerde onder meer migrerende werknemers. Maar hij maakte ook nieuwe vrienden. Zoals de 20-jarige Jiang Jing, een studente rechten, met wie hij regelmatig belde om over zijn situatie te praten.

Buren merkten in maart op dat Han niet meer door de hal van zijn gebouw liep, maar niemand checkte waar hij was. Jiang Jing sprak Han voor het laatst op 13 maart. Een dag later nam niemand op. Toen ze een volgende keer belde, in april, nam iemand anders de telefoon op. Het was de zoon van Han, die uit Canada was overgekomen nadat hij had gehoord dat zijn vader op 17 maart was gestorven.

Tot het einde

Volgens Han Chang loog zijn vader en was hij niet eenzaam. Ook had hij niet twee, maar drie zonen en kwamen ze allemaal beurtelings bij hem langs om voor hem te zorgen. Hij was gewoon een boze oude man. Chang weigerde echter de contactgegevens van zijn broers of iemand anders te geven om dit te bevestigen.

Hoewel Han nooit werd geadopteerd zoals hij wilde, stierf hij niet alleen. Iemand bracht hem naar het ziekenhuis en bleef bij hem tot het einde.