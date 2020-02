China zet drones (met scherpe tong) in om mensen zonder mondmasker te berispen: “Hé tante. Ja, ik heb het tegen jou” ADN

02 februari 2020

10u32

Bron: CNN, Business Insider 2 China zet nu ook drones met speakers in om mensen te waarschuwen voor het nieuwe coronavirus. Én om hen een standje te geven als ze geen mondmasker dragen. Dat meldt onder meer CNN. Merkwaardige video’s van de vliegende bewakers gaan momenteel viraal.

De beelden van de sprekende drones zijn al even opvallend als bizar. De drones lijken in landelijke en ook stedelijke gebieden gericht op zoek te gaan naar mensen zonder mondmasker. Een stem beveelt hen om een masker op te zetten en/of naar binnen te gaan.

In een virale video is te zien hoe een ouder Chinees dametje verward opkijkt naar het ding dat plots boven haar hoofd zweeft: “Ja tante, dit is de drone die tegen je spreekt”, hoort ze uit een speaker. “We hebben aan mensen gezegd om thuis te blijven, maar jij wandelt hier buiten”, vervolgt de stem vermanend. Een andere clip toont hoe een drone een groepje vrouwen berispt. “Zet je maskers op. Komaan, snel!” Het lijkt bijna te gek om waar te zijn. Zelfs kinderen krijgen een uitbrander. “Hé kind. We zitten in ongewone tijden. Zit niet buiten wat te kuieren. Je hebt niet eens een masker op. Maak dat je naar huis gaat!” Het verbouwereerde meisje zet het op een lopen.

De speciale luchtpatrouille komt er volgens berichten nadat de WHO de uitbraak van het nieuwe coronavirus officieel heeft uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. Het dragen van een mondmasker is op verschillende plaatsen in China intussen verplicht om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Experts hebben echter al meermaals gewaarschuwd dat niet-professionele mondmaskers niet effectief zijn. Vooral het wassen van de handen en het vermijden van contact met zieken zijn belangrijke preventieve maatregelen.

