China zet Amerikaanse journalisten van belangrijke kranten uit

18 maart 2020

Bron: ANP/BLOOMBERG 3 China zet een groep Amerikaanse journalisten van drie kranten uit. Alle verslaggevers van The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post moeten binnen tien dagen hun perskaarten inleveren. Het is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om werkvergunningen van tientallen Chinese journalisten in te trekken.

Omdat visa gekoppeld zijn aan persaccreditaties moeten de Amerikaanse journalisten waarschijnlijk het land verlaten. Ook mogen ze niet verhuizen naar Hongkong of Macau waar de pers meer vrijheid geniet. China vroeg ook vijf Amerikaanse, in het land actieve media om gedetailleerde personeels- en vermogensinformatie aan de regering te overleggen.

Het conflict tussen beide landen begon in februari toen de VS vijf Chinese mediabedrijven als "buitenlandse missies" bestempelden. Peking trok daarop de perskaarten in van drie correspondenten van The Wall Street Journal die in een opiniestuk het land de "echte zieke man van Azië" noemden.