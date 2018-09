China zegt handelsbesprekingen VS af

22 september 2018

Bron: ANP

In een nieuwe escalatie van de handelsoorlog met de Verenigde Staten heeft China geplande handelsbesprekingen over invoerheffingen geannuleerd. Volgens de Wall Street Journal gaat een bezoek van vicepremier Liu He aan Washington volgende week niet door. Een delegatie die het bezoek zou voorbereiden blijft eveneens thuis.