China zal “vechten tot het einde” in handelsoorlog met de VS ses

13 juni 2019

10u56

Bron: ANP 0 China zal niet toegeven onder de “maximale druk” van de Verenigde Staten in het handelsconflict tussen beide economische grootmachten. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel verklaard.

Volgens het ministerie zal China “vechten tot het einde’’ als de VS blijft aansturen op escalatie van de handelsoorlog. Peking zal geen toegevingen doen op principiële punten in de handelsgesprekken met de Amerikanen, aldus een woordvoerder van het ministerie. Hij zei verder dat het escalerende handelsconflict zal leiden tot een recessie voor de Amerikaanse economie en de wereldeconomie.

De Chinese vicepremier Liu He verklaarde eerder op de dag op een financieel forum in Shanghai dat China sneller gaat werken aan economische hervormingen, met name rond markttoegang, eerlijke concurrentie en eigendomsbescherming, vooral intellectueel eigendom. Volgens Liu is China goed voorbereid om met verschillende uitdagingen om te gaan.