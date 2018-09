China zal antwoorden als Trump nieuwe importheffingen oplegt jv

17 september 2018

13u06

Bron: dpa 0 China zal de VS van antwoord dienen als president Donald Trump speciale importheffingen op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar doorvoert. Peking "zal de nodige tegenmaatregelen moeten nemen", aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

"De escalatie van handelsdisputen is in het belang van geen van de partijen", aldus woordvoerder Geng Shuang, die benadrukt dat de Chinese regering voorgesteld had om de handelsspanningen op te lossen door te onderhandelen.

De Chinese aandelenmarkt is door de handelszorgen ondertussen teruggevallen tot het laagste niveau sinds 2014.