China zal "Amerikaanse diefstal van TikTok" niet aanvaarden KVE

04 augustus 2020

11u29

Bron: Belga 0 China zal niet aanvaarden dat de Verenigde Staten een Chinees technologiebedrijf "stelen". Dat hebben Chinese staatsmedia gemeld. Washington zet druk op de eigenaar van de populaire app TikTok om zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen aan Microsoft



Trump gaf de Chinese TikTok-eigenaar ByteDance 45 dagen om een akkoord te bereiken. Het alternatief is een mogelijke ban in de VS.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei afgelopen weekend dat acties tegen TikTok en andere Chinese bedrijven snel mogelijk zijn. De Amerikanen beschuldigen de bedrijven ervan data te delen met de Chinese overheid.



Peking zegt in de krant China Daily over "vele mogelijkheden" voor vergelding te beschikken. ByteDance reageerde op zijn beurt dat het een wereldbedrijf wil blijven, "ondanks de complexe en onvoorstelbare moeilijkheden" zoals de "gespannen" internationale politieke context.