China wist Britse presentator John Oliver van internet na kritiek op president

21 juni 2018

13u57

Bron: The Guardian 0 Voor de ogen van miljoenen kijkers wereldwijd live de Chinese president Xi Jinping bekritiseren, dat doe je niet zomaar. Dat mocht ook de Brit John Oliver ondervinden, de presentator van de razend populaire satirische talkshow Last Week Tonight. Twintig minuten lang gaf hij Xi ervan langs voor het gebrek aan mensenrechten, prompt werd hij zelf het slachtoffer van de Chinese staatscensuur.

Chinezen die op Weibo, de Chinese variant van Twitter, Olivers naam of de naam van zijn talkshow proberen te posten, krijgen al enkele dagen nul op het rekest. Gebruikers krijgen een boodschap te zien dat hun post een inbreuk is op "de wetten, regelgeving en gemeenschapsregels van Weibo". Gewone zoekopdrachten werken wel nog, maar die leveren enkel resultaten op van voor 14 juni, ruim voor de uitzenddatum afgelopen zondag.

Oliver gaf tijdens de uitzending kritiek op het gebrek aan mensenrechten in China, op het "dystopische niveau van surveillance en vervolging", onder andere van de Oeigoeren in het westen van het land, op de opsluiting van Liu Xia, de vrouw van dissident Liu Xiaobo, en op de censuur. Bekend is dat cartoons waarin de Chinese president Xi Jinping vergeleken wordt met Winnie the Pooh, de Chinese staatscensuur niet passeren.

"Onder Xi Jinping wordt China steeds autoritairder, net nu het grote plannen heeft om sterker te worden op het wereldtoneel. China heeft een significante economische macht, en gebruikt die om kritiek de kop in te drukken, zelfs wanneer die gewettigd is."