China wil vasthouden aan nucleair akkoord dat VS met Iran heeft IB

06u19

Bron: Belga 0 AFP Vrijdag kondigde president Donald Trump aan dat het de economische sancties die sinds 2015 zijn opgeschort nog 120 dagen wil bevriezen. Na de bekendmaking van de VS dat het de nucleaire deal met Iran gewijzigd wil zien, heeft China alle partijen opgeroepen zich te houden aan de vastgelegde afspraken. Het "felbevochten" Iraanse nucleaire akkoord moet gerespecteerd worden, zei Lu Kang, woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap Xinhua.

Het akkoord is van groot belang om vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten te garanderen. Het is het "duidelijke standpunt" van China om sancties van een afzonderlijke staat af te wijzen.

Vrijdag kondigde president Donald Trump aan dat het de economische sancties die sinds 2015 zijn opgeschort nog 120 dagen wil bevriezen. Maar de Europese ondertekenaars zullen samen met de VS binnen vier maanden een aangepaste regeling voor het in 2015 afgesloten akkoord moeten vinden.

Strengere richtlijnen

Daarin moeten strengere richtlijnen staan dan tot nu het geval was, om te vermijden dat Iran ooit een atoombom kan bouwen. Dat alles moet gepaard gaan met binnenlandse VS-wetgeving.

Iran stelde al duidelijk dat het een internationaal erkend akkoord niet zal heronderhandelen.

