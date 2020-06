China wil vaccin tegen coronavirus “wereldwijd publiek goed” maken HR

07 juni 2020

07u52

Bron: ANP 1 China kondigt aan dat het de internationale samenwerking wil versterken als het erin slaagt een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen. Het land wil van het vaccin een “wereldwijd publiek goed” maken.

Dat zei minister Wang Zhigang van Wetenschap en Technologie zondag tijdens een persconferentie in de hoofdstad Peking. Het besmettelijke coronavirus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich de afgelopen maanden over de wereld.



Inmiddels zijn wereldwijd bijna 7 miljoen mensen besmet geraakt met het longvirus en bijna 400.000 mensen gestorven aan de gevolgen ervan.

Lees ook:

In de race naar het vaccin duikt een cruciaal probleem op (+)

Belgisch hoofd van Oxford-ziekenhuizen: “Tegen september zouden wij 20 miljoen vaccins kunnen hebben” (+)

Race naar coronavaccin woedt volop, met opbod aan goed nieuws: “Iedereen gevaccineerd en klaar is Kees? Nee, zo zal het niet zijn” (+)

Van Laethem: “Er zal niet genoeg vaccin zijn voor iedereen”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Pierre Van Damme: “Vaccin is eerder voor eind 2021"



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Viroloog KULeuven: “We moeten geduld hebben voor vaccin”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

UITGELEGD. Waarom duurt het zo lang om een vaccin te vinden?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.