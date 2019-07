China wil koste wat kost herenigen met Taiwan en ziet "gebruik van geweld" als optie AW

24 juli 2019

13u56

Bron: Belga 1 China is niet van plan om zomaar "afstand te doen van het gebruik van geweld" bij zijn ambitie om zich te herenigen met Taiwan. Dat staat in het witboek van de Chinese regering over de militaire strategie van de volksrepubliek.

"China moet en zal herenigd worden", zo staat in het document, dat vandaag door Peking openbaar werd gemaakt. "We maken niet de belofte om afstand te doen van het gebruik van geweld en behouden de mogelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen." De "volledige hereniging" tussen China en Taiwan wordt omschreven als "essentieel voor het realiseren van de nationale verjonging". Daarmee herhaalt Peking wat het eerder dit jaar ook al zei: de Taiwanese onafhankelijkheid zou het land alleen maar “rampspoed” brengen.



China erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet. Peking beschouwt het eiland als een afvallige provincie.



In het witboek wordt wel gesteld dat de dreiging niet gericht is tegen Taiwanese "landgenoten". Wel worden separatistische activiteiten en de "inmenging van externe krachten" geviseerd. Wellicht wordt met die laatste term onder meer verwezen naar de VS, die deze maand nog een wapenverkoop aan Taiwan ter waarde van twee miljard dollar goedkeurden.



Amerikaanse inmenging

De VS worden wel vaker aangehaald in het document. Zo stelt het Chinese witboek dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten met hun militaire aanpak zorgen voor meer onzekerheid in Azië. Het "unilaterale beleid" van Washington "heeft de competitie tussen grote landen uitgelokt en intenser gemaakt", staat er. Ook wordt gesteld dat de inzet van een Amerikaans raketafweersysteem in Zuid-Korea het regionaal strategisch evenwicht "ernstig ondergraaft".



In een reactie op het witboek heeft Taiwan alvast Peking opgeroepen om "af te zien van het geweld en van andere irrationele middelen".

