China wil internationale standaard voor gegevensbeveiliging

08 september 2020

08u26

Bron: ANP/RTR/BLOOMBERG 1 China pleit voor een internationale standaard op het gebied van gegevensbeveiliging. Zo hebben de Chinezen regels opgesteld om te voorkomen dat buitenlandse regeringen data uit andere landen kunnen stelen. Het is een reactie op de Amerikaanse beschuldigingen dat diensten zoals TikTok en WeChat gebruikersinformatie delen met Peking.

De Chinese regering claimt dat het met de plannen de internationale samenwerking wil verbeteren in een tijd waarin "individuele landen andere landen pesten en op bedrijven jagen", aldus minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. De Amerikaanse president Donald Trump zette naast de app TikTok ook al Huawei en Tencent op een zwarte lijst, omdat ze een gevaar voor de nationale veiligheid zouden vormen.



De Chinese eigenaar van TikTok, ByteDance, heeft tot 15 september om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen. Daarna wordt de filmpjesapp verboden in de Verenigde Staten. Onder meer Microsoft zou samen met supermarktconcern Walmart in de race zijn voor de overname.

De door China opgestelde internationale regels passen in een langere traditie van het proberen te beheersen van informatiestromen die het land binnenkomen. De regering controleert en censureert het internet en beperkt onder meer al jarenlang de toegang tot onder meer Twitter en Facebook.

