China wil geen handelsoorlog met VS LVA

04 maart 2018

05u51

Bron: ANP 0 China wil een handelsoorlog met de Verenigde Staten voorkomen. Dat zei Zhang Yesui, woordvoerder van het Chinese parlement bij de start van het nieuwe parlementaire jaar dat deze week begint.

Het land verklaarde eerder deze week dat het "voorzorgsmaatregelen zal nemen om de belangen van China te beschermen." Daarmee doelde China op de importheffingen voor staal en aluminium die Trump aankondigde. Trump wil die heffingen invoeren om de Amerikaanse industrie te beschermen.

De heffingen wakkerden de vrees aan voor een internationale handelsoorlog tussen de VS en belangrijke handelspartners als China en de Europese Unie. Zij kunnen bijvoorbeeld ook heffingen gaan opleggen op Amerikaanse producten.

Ook Duitsland heeft al laten weten dat een handelsoorlog in het belang van niemand is.

