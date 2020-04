China wil coronavirus onder controle houden met app: zo werkt het KVDS

Bron: CNN 0 Viereneenhalve maand na het opduiken van de allereerste patiënt lijkt het nieuwe coronavirus in China onder controle. De lockdownmaatregelen worden beetje bij beetje opgeheven en cruciaal om een nieuwe uitbraak te voorkomen is volgens de Chinese overheid een systeem met digitale QR-codes. De kleur bepaalt je bewegingsvrijheid en gaat van groen over oranje tot rood.

Om het systeem uit te rollen deed de Chinese overheid een beroep op twee grote internetbedrijven, Alibaba en Tencent. Alibaba koppelde het aan zijn populaire mobiele betaalapp Alipay, Tencent aan zijn berichtenapp Wechat. Honderden miljoenen Chinezen hebben zich intussen aangemeld, in afwachting dat het op de meeste plaatsen verplicht wordt voor iedereen.

Nieuwe uitbraak

Centraal staat het concept van ‘contact tracing’. De overheid houdt je bewegingen in de gaten en met wie je contact hebt. Als dan bij iemand Covid-19 wordt vastgesteld, kan iedereen die met de patiënt in contact is geweest, meteen in quarantaine geplaatst worden. Zo kan het virus zich niet verder verspreiden. En wordt een nieuwe uitbraak voorkomen.





De verschillende steden en provincie hebben een eigen systeem. Hoewel dat op sommige punten anders kan zijn, is de basisidee met de drie kleuren overal nagenoeg dezelfde.

Om een digitale QR-code te krijgen moet je je eerst registreren. Daarbij wordt gevraagd naar persoonlijke informatie, zoals je naam, je telefoonnummer en het nummer van je paspoort. Vervolgens moet je een overzicht geven van de plaatsen die je bezocht hebt en of je in de jongste 14 dagen in contact geweest bent met een bevestigde of verdachte patiënt. Daarna moet je ook aanduiden of je bepaalde symptomen hebt, zoals koorts, een hoest of een loopneus.

Code

Als de overheid de informatie nagekeken heeft, krijg je een QR-code in rood, oranje of groen. Gebruikers met een rode code moeten meteen 14 dagen in quarantaine, gebruikers met een oranje code moeten 7 dagen in quarantaine en gebruikers met een groene code mogen zich vrij bewegen.

Aan de hand van de code kan de overheid ook nagaan waar je geweest bent. Chinezen moeten ze laten scannen als ze op openbare plaatsen komen. Daarbij wordt meteen ook gecontroleerd. Wie bijvoorbeeld de metro wil nemen en een rode code blijkt te hebben, komt er niet in.

De codes speelden een belangrijke rol bij het opheffen van de coronamaatregelen in de Chinese provincie Hubei, waar het virus eerst uitbrak. Ze bepaalden wie mocht reizen en wie niet.

Bevestigde, verdachte en asymptomatische patiënten kregen net als wie koorts maakte een rode code. Mensen met wie ze rechtstreeks contact hadden gehad een oranje en wie niet voorkwam in de database een groene. Die laatste mochten vrij rondreizen. Mensen met een oranje code mochten niet reizen in de provincie en mensen met een rode code moesten in quarantaine.

Bedenkingen

Er werden echter al snel bedenkingen bij het systeem gemaakt. In de eerste plaats omwille van de privacy. Daarnaast kan zoals bij elke technologie het systeem een foutje maken. Zo kan iemand per ongeluk een verkeerde code toegekend krijgen. Of kan iemand met een snotneus die eigenlijk een gewone verkoudheid heeft, ook in quarantaine moeten. Ook de verschillen in het systeem tussen provincies en steden onderling veroorzaakten al problemen.

Desondanks hebben andere landen en steden al iets soortgelijks gelanceerd, zoals Japan en Moskou. Ook Singapore doet aan ‘contact tracing’ met een app.

