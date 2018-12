China wil af van “vulgaire huwelijkspraktijken”: geen huizen of auto’s meer als geschenk jv

Bron: The Guardian 0 Het loopt tegenwoordig de spuigaten uit met de extravagante trouwfeesten in China. Dat vindt toch de overheid, die oproept om een einde te stellen aan de “vulgaire huwelijkspraktijken”. Geen peperdure cadeaus, geen buitensporige ceremonies, geen exuberante bruidsgeschenken meer.

De Chinese overheid gaat voor een “omvangrijke hervorming” van huwelijksfeesten in het land. Op een conferentie daarrond zei het ministerie van Burgerlijke Zaken dat huwelijken “een betere weerspiegeling” zouden moeten zijn van de Chinese waarden en van “het Gedachtegoed van Xi Jinping”, de president van China. De huidige praktijken werden afgedaan als “ongebreidelde geldverheerlijking”.

Een verwijzing naar de evolutie op het platteland, waar de laatste twintig jaar het geld dat uitgegeven wordt voor huwelijksfeesten gigantisch gestegen is. Daar wil de overheid een “gepaste huwelijksetiquette” ingang doen vinden. De prijzen om een bruid te versieren swingen de pan uit op het platteland. Die situatie is een gevolg van de Chinese geboortebeperking. De voorkeur van ouders ging meestal uit naar een zoon, waardoor er nu 30 miljoen meer mannen dan vrouwen zijn. En het is een economische wet, die in China ook voor relaties geldt, dat de prijs stijgt als het aanbod klein is.

De familie van de bruid eist niet alleen cash geld, maar in bepaalde gebieden ook juwelen, auto’s, huizen en wat nog meer. De bruidsprijs kan tot tientallen keren meer bedragen dan de mensen op een jaar verdienen. Zoals in het boerendorp Da’anliu, waar het jaarloon van de meeste perenkwekers rond de 2.560 euro ligt, terwijl de bruidsprijzen tot meer dan 25.600 euro gaan. In augustus besliste de overheid om de limiet te zetten op 2.560 euro. Overtreders riskeren aangeklaagd te worden voor mensenhandel. Ook in Huzhu legde de lokale overheid een maximumuitgave van op 7.700 euro op, die ingaat vanaf december.

Vorig jaar al nam Taiqian eveneens maatregelen. Er gelden beperkingen op het aantal gasten - niet meer dan tien tafels of tweehonderd mensen - en op de waarde van huwelijksgeschenken, die niet hoger mag zijn dan 7.700 euro. Er mogen ook geen huizen of auto’s meer uitgedeeld worden. Tot slot is het verboden om schulden te maken voor een huwelijk.

De plattelandsmentaliteit over trouwfeesten wijzigen zal geen sinecure zijn. De Chinese overheid raadt de lokale gezagshebbers aan om alternatieven aan te moedigen, zoals het groepshuwelijk, dat omschreven wordt als “elegant en betekenisvol”.

