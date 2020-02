China wil 100.000 eenden inzetten tegen sprinkhanenplaag in Pakistan YV

27 februari 2020

14u53

Bron: BBC 0 China bereidt zich voor om 100.000 eenden in buurland Pakistan uit te zetten om het land te helpen de sprinkhanenplaag te bestrijden. Volgens de experts in China kan een eend wel meer dan 200 sprinkhanen per dag eten.

Begin deze maand heeft het Zuid-Aziatische Pakistan een nationale noodtoestand uitgeroepen naar aanleiding van de hoogste aantal sprinkhanen in 20 jaar in het land. De insecten vreten al de landbouwgronden helemaal kaal.

Als oplossing wil de Chinese overheid nu eenden als “biowapen” inzetten. Lu Lizhi, een hoofdonderzoeker bij de Zhejiang Academy of Agricultural Sciences zegt aan BBC dat eenden de perfecte natuurlijke verdelgers zijn voor de sprinkhanen. “Eenden blijven altijd in groep, waardoor ze makkelijker te beheren zijn dan kippen”, die overigens ook overwogen werden om in te zetten. Kippen kunnen ongeveer 70 sprinkhanen per dag eten, terwijl eenden drie keer zoveel verorberen.

De komende maanden zal de Chinese overheid in een van zijn provincies de eenden uittesten op de sprinkhanen. In 2000 werden al 30.000 eenden gebruikt in de strijd tegen de insecten.

De Pakistaanse overheid heeft de inwoners opgeroepen om de plaag ook te bestrijden door de sprinkhanen op te eten. “Barbecue ze of maak er een curry van.”

China helpt Pakistan deels uit eigenbelang, omdat het land de sprinkhanen graag buiten de grenzen wil houden.